مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف عدة بلدات فى القطاع الغربى جنوب لبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانبة بيروت، أن العمليات متواصلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وبخاصة بعدما استهدف الاحتلال عددًا من المدنيين في الغارات الجوية التي نفَّذها على مدار أمس السبت، في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى ارتقاء عدد من المدنيين.

وأضاف "سنجاب"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ صباح اليوم، لم تتحرك طائرات جيش الاحتلال سوى لمهام استطلاعية في الجنوب اللبناني ولم تنفذ أي غارات جوية، ولكن القصف المدفعي استهدف عدة بلدات في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

وتابع: "أبرز هذه البلدات الناقورة وعلما الشعب، فالناقورة هي البلدة التي تضم المقر الرئيسي ليونيفيل، وقد تعرضت لقصف مدفعي من جيش الاحتلال، وفي القطاع الغربي تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي من قبل الاحتلال، وفي صباح اليوم نعى حزب الله أحد عناصره في الجنوب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الساعات الماضية، كما أعلن جيش الاحتلال عن قصف منصة إطلاق تابعة لحزب الله، جنوبي لبنان".