علاقة غير شرعية.. "أمن المنوفية" يحل لغز العثور على جثمان قتيل

تمكنت وحدة البحث الجنائي التابعة لمدرية أمن المنوفية بقيادة اللواء محمد عبد الواحد، من حل لغز العثور على جثمان شاب مطعون عدة طعنات وملقي بمصرف محلة سبك التابعة لمركز أشمون وبجواره التوكتوك الخاص به بعد أن أشعل مجهولين النار فيه محترق تمام.

وترجع أحداث الواقعة التي شهدتها قرية الخور التابعة لمركز أشمون، بتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان شاب داخل مصرف محلة سبك، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة قوة أمنية من مركز الشرطة مدعومة بفريق البحث الجنائي.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة بقيادة المقدم محمد النحاس مدير فرع البحث لموقع الحادث، حيث تبين أن الجثمان لشاب يدعى "م. م.ج" 31 عاما، مقيم قرية الخور، يعمل سائق توكتوك.

وبعد إنهاء التحريات والإجراءات القانونيه للواقعة تبين أن الحادث كان على يد اثنين أشقاء يعملان سائقين وزملاء مهنة للمجني عليه، عقب علم أحدهم بأن المجنى عليه على علاقة غير شرعية بزوجته تربص به بصحبة شقيقه للانتقام منه وقام بملاحقته في مكان في الزراعات وقاموا بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياه والقوه في مصرف محلة سبك وقاموا بإشعال النار في التوكتوك الخاص به وفروا هاربين.

وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون التابعة لمدرية أمن المنوفية بمعاونة فريق من البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد النحاس مدير الفرع، من القبض على المتهمين وهم "م، ر، أ" البالغ من العمر 32عام مقيم قرية الخور ويعمل سائق، كما تم القبض على شقيقة والذي قام بمعاونته في الحادث ويدعي “ب، ر، أ"والمقيم بذات العنوان ويبلغ من العمر 27عام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعه وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في الحادث.