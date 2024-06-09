بعد صفعة عمرو دياب.. "المنشآت الفندقية" توفر الخصوصية للنزلاء بعدم التصوير

قال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك تعليمات عامة لدى المنشآت الفندقية بأن يحقق العاملون بالفندق الخصوصية لكافة نزلاء الفندق، كما أن هناك تعليمات مشددة للعاملين بالمنشآت الفندقية والذين يتعاملون مباشرة مع النزلاء بعدم استخدام أي نوع من أنواع التصوير طالما يوجد نزيل بالمنطقة المتواجد فيها.

جهة لتنظيم الفعاليات داخل الفنادق..والفندق غير مسئول

وأضاف بيتر ناثان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفعاليات التي تقام بالفنادق تكون لديها جهة للتنظيم الفندق مسئول عن تقديم المشروبات وقاعة الفندق، أما دخول وخروج المشاهير ليس من مسئولية الفندق، فالمسئولة تقع على الجهة المنظمة.

وأضاف بيتر ناثان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" لقطة صفع المطرب عمرو دياب لشاب، أثارت استياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشاب رغم طريقته غير المقبولة، إلا أنه معجب ولم يرد سوى التقاط السيلفي، كما وصف الواقعة البعض.

إلا أن الفنان قابله برد فعل قوى وقيامه بصفعة على وجهه وسط الحشود المتواجدة وقد اختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على رد فعل عمرو دياب، فهناك من رأى أن الهضبة رد فعله طبيعي وأن المعجب شده من الخلف وهو يؤدي عمله، وآخرون وجدوا أن الهضبة قد بالغ في رد الفعل وهجومه على المعجب وخاصة أن لديه الخبرة الكبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف نظرًا لمسيرته الطويلة.