تأجيل دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية إلى 2 يوليو

قرّرت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس لجلسة 2 يوليو المقبل؛ لحضور ممثلها القانوني على بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

فى وقت سابق، قررت المحكمة، التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.