نصائح للوقاية من حرارة الشمس الحارقة.. تعرف عليها

يلعب التحول الموسمي دورًا مهمًا على جلد الإنسان حيث إن التغيرات في الجلد وخطر الإصابة بأمراض الجلد تظهر في الغالب خلال التحول إلى أشهر الصيف، بسبب أن الحرارة والرطوبة المتزايدة تجعل جلد الإنسان أكثر تعرقًا ومعرضًا لخطر التآكل بسهولة.

مخاطر التعرض لحرارة الشمس في الصيف

في مقابلة مع HT Lifestyle، قال د.سوسميت هالدار، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، والدكتوراه في الطب والدكتوراه في الطب واستشاري الأمراض الجلدية والمدير الفخري في معهد كالكوتا للبشرة في كولكاتا: "زيادة التعرض للحرارة تؤدي إلى انتهاك استمرارية الجلد وتدعو إلى الإصابة بأمراض جلدية بكتيرية وفطرية مثل، الدمامل، الجمرة، التهاب الجريبات، الفطار الجلدي (عدوى الدودة الحلقية)، داء المبيضات.

تصيب هذه الأمراض أجزاء مختلفة من الجسم، وخاصة طيات الجسم حيث يتم احتجاز الرطوبة بسبب التغطية المستمرة بالملابس. يمكن أن تنتقل العدوى وتنتشر بشكل أكبر بين الأفراد الذين يعيشون في مكان مكتظ والأشخاص الذين يعانون من سوء النظافة الشخصية.

وكشف أن “أشعة الشمس تشكل أيضًا تهديدًا لجلد الإنسان، حيث تسبب أنواعًا مختلفة من الأمراض الجلدية المرتبطة بالصور. حب الشباب، والثوران الضوئي متعدد الأشكال، والحزاز المسطح الصباغي، والهربس البسيط الشفوي، والدباغة الشمسية هي أمثلة قليلة على ذلك.

ولا تحدث حروق الشمس عادةً في الجلد الهندي بسبب وفرة الصبغة (الميلانين)، لكن غالبًا ما يمكن رؤيتها عند الأفراد الذين لا يعانون من الصبغة (مثل البهاق). ترتبط ضربة الشمس بحالة جلدية نادرة تسمى الدخنية العميقة، حيث يتم حظر إفراز العرق تمامًا بسبب انسداد القناة العرقية في المستوى الأعمق. ونحن نرى في كثير من الأحيان النوع الأقل خطورة من الدخنيات (Miliaria Rubra أو 'Ghamori') في الصيف، ومعظمها في الطقس الحار الرطب.

من خلال تقديم استراتيجيات للوقاية من حب الشباب خلال موسم الصيف، أكد د.راجات غوبتا، بكالوريوس الطب والجراحة، دكتوراه في الطب (الجلد)، FIADVL، FEADV (أوروبا)، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل وجراح الليزر في مستشفى ماكس سمارت في نيودلهي، أنه يشمل إجراءات العناية بالبشرة وتعديلات نمط الحياة. ونصح قائلًا: “في فصل الصيف، من المهم استخدام منظفات لطيفة ومرطبات خفيفة الوزن. نظرًا لأن المرطبات والمكياجات الزيتية يمكن أن تسد المسام بسهولة، ما يجعل البشرة عرضة لحب الشباب.

ويعد ارتداء الملابس القطنية القابلة للتنفس والاستحمام بعد التمرين وجلسة الصالة الرياضية أمرًا ضروريًا لمنع ظهور حب الشباب في الجسم. كما أن هذا هو الموسم الذي لا ينبغي فيه إهمال النظام الغذائي، حيث يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم واستخدام واقي الشمس الذي لا يسد المسام واتباع نظام غذائي صحي بشكل كبير في علاج حب الشباب.