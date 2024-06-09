الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: استهدفنا موقع السماقة فى تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة.

وكشف حزب الله، خلال نبأ عاجل نشرته قناة  "القاهرة الإخبارية"، عن أنه حقق إصابات مباشرة بالموقع الإسرائيلي.

كما أشار حزب الله إلى استهداف التجهيزات التجسسية بموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وحققنا بها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، بالإضافة إلى استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا به إصابة مباشرة.

حزب الله الأسلحة الصاروخية القاهرة الإخبارية بركة ريشا رويسات العلم

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