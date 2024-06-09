رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدات وذلك مع إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لاستقبال طلبات الالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025 لتسجيل البيانات المطلوبة عن الطالب وولي أمره.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2025

يمكن استخدام رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 من خلال هذا الرابط (من هنا) للإلتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025 حيث يدخل ولي الأمر كافة البيانات اللازمة عن وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) .

تسجيل الدخول عبر موقع الوزارة من خلال البريد الإلكتروني الموحد.

كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

إدخال كلمة المرور للبريد الإلكتروني الموحد.

كتابة كافة البيانانات اللازمة عن الطالب وولي أمره ومحل سكنه.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة اللازمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية 2025

تتلخص الأوراق اللازمة للتقديم في المدارس الحكومية والتجريبية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 فيما يلي:-

شهادة ميلاد الطفل حديثة + 5 صور ضوئية منها.

5 صور حديثة للطفل.

استمارة الرغبات الإلكتروني للتقديم.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم التليفون الخاص به.

إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز) حديث.

طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.

بطاقة التأمين الصحي للطفل كمستوفاه الطوابع.

إيصال سداد الرسوم + 3 صور منه.

ملف بلاستيكي لكافة الأوراق اللازمة.

يتم تقديم طلبات الالتحاق بالمدارس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 1 - 30 يونيو 2024 ويتم عرض نتائج القبول على 3 مراحل.

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