الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السرب» يستحوذ على نصف إيرادات شباك التذاكر المصري

السرب
السرب

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر أمس، مجتمعة إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 829.792 جنيه. 

وفيما يلي نرصد لكم بالأرقام إيرادات أفلام دور العرض السينمائي أمس. 

إيرادات أفلام شباك التذاكر

تصدر فيلم “السرب” إيرادات شباك التذاكر المصري حيث حقق العمل، أمس، إيرادات وصلت إلى 319.372 جنيه و استحوذ السرب على نصف إيرادات شباك التذاكر محتلا المركز الأول. 

و"السرب" يشارك فى بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” جاء فى المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 248.192 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وهشام ماجد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، فيما جاء فى المركز الثالث  فيلم “شقو” وجمع إيرادات أمس بلغت 227.349 جنيه.

و«شقو» بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

وجاء فى المركز الرابع فيلم “عالماشى” والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 18.778 جنيها. 

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا َهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.

وحقق فيلم “بنقدر ظروفك” من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم إيرادات وصلت إلى 10.226 جنيها محتلا المركز الخامس. 

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

بينما احتل المركز السادس والأخير  فيلم “تاني تاني” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد آدم حيث حقق  إيرادات أمس بلغت 5875 جنيها. 

فيلم “تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

السرب فيلم السرب إيرادات فيلم السرب إيرادات افلام السينما بدور العرض أمس قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس

مواد متعلقة

لعرضه فى موسم الأوف سيزون.. رانيا يوسف وحورية فرغلى تواصلان تصوير "سيما ماجى"

بسمة داود تكشف تفاصيل دورها في "الوصفة السحرية"

الاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن مع قصواء الخلالي

المخرج خيري سالم: ردود الأفعال حول "الوصفة السحرية" مبشرة

مواعيد عرض "الوصفة السحرية" على شاشة dmc

الإعلان الرسمى لـ"عصابة الماكس" يحقق نصف مليون مشاهدة

"جمعية الفيلم" يقيم تأبينًا لـ صلاح السعدنى وعصام الشماع ونادر عدلى.. اليوم

"السرب" فى الصدارة و"تانى تانى" الأخير.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر أمس

الأكثر قراءة

شهود عيان من "النصيرات" لـ"الدستور": نجونا من موت محقق.. ونعانى من هول الصدمة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

"قرصه من جنبه".. القصة الكاملة لأزمة عمرو دياب وابن الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة