«السرب» يستحوذ على نصف إيرادات شباك التذاكر المصري

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر أمس، مجتمعة إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 829.792 جنيه.

وفيما يلي نرصد لكم بالأرقام إيرادات أفلام دور العرض السينمائي أمس.

إيرادات أفلام شباك التذاكر

تصدر فيلم “السرب” إيرادات شباك التذاكر المصري حيث حقق العمل، أمس، إيرادات وصلت إلى 319.372 جنيه و استحوذ السرب على نصف إيرادات شباك التذاكر محتلا المركز الأول.

و"السرب" يشارك فى بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” جاء فى المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 248.192 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وهشام ماجد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، فيما جاء فى المركز الثالث فيلم “شقو” وجمع إيرادات أمس بلغت 227.349 جنيه.

و«شقو» بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

وجاء فى المركز الرابع فيلم “عالماشى” والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 18.778 جنيها.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا َهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري.

وحقق فيلم “بنقدر ظروفك” من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم إيرادات وصلت إلى 10.226 جنيها محتلا المركز الخامس.

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

بينما احتل المركز السادس والأخير فيلم “تاني تاني” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد آدم حيث حقق إيرادات أمس بلغت 5875 جنيها.

فيلم “تاني تاني” بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.