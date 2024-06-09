الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنسبة نجاح 48%.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات 2024

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد- العالية- التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤ -٢٠٢٣م.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات يأتي في مقدمة اهتمامات الأزهر، لأنه من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله سبحانه وتعالى. 

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ٣٢.٦٥%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ٢٨٦٢ طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات ٤١.٦٤%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ١٦٧٣ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات ٤٨.٣٣%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ١٢٠٤ طلاب وطالبات، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت ٤٨.٣٣%.

نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، ويمكن الإطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي: 
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=317

 

الدكتور محمد الضويني الأزهر الشريف التجويد وكيل الأزهر رسالة الأزهر العالمية

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