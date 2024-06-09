رئيس جامعة المنوفية يفتتح منشآت جديدة بـ"التربية النوعية"

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عددًا من المنشآت الجديدة والتي تم تطويرها بكلية التربية النوعية خلال جولته التفقدية اليوم بالكلية.

وافتتح الدكتور أحمد القاصد، مركز وحدة القياس والتقويم والذي يضم 3 قاعات أوشكت على الانتهاء من التجهيزات الإلكترونية السمعية والصوتية لإجراء الإمتحانات الإلكترونية للطلاب بالأقسام المختلفة والتي تتم وفقًا لقواعد القياس والتقويم المطبقة لقواعد ومواصفات وحدة القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي والمطابقة للمواصفات الدولية في التعليم الجامعي.

كما افتتح رئيس الجامعة المرحلة الأولى لمبنى المدرجات الجديد والذي يقع على مساحة ٧٥٠ مترًا، حيث تم تسليم 3 أدوار أوشكت على الانتهاء من التجهيزات التعلمية نهاية العام الدراسي الجاري، ويضم المبنى مدرجات دراسية ومعامل للكيمياء وقاعات الكنترولات للامتحانات الطلابية وطلاب الدراسات العليا والبرامج المميزة وقاعة لطباعة أسئلة الإمتحانات وحجرات إدارية وقاعة للمعارض الفنية لأقسام التربية الفنية والإعلام التربوي والاقتصاد المنزلي.

كما شملت الجولة افتتاح التجديدات المُلحقة بقاعة مجلس الكلية والذي يستوعب عدد أكبر من أساتذة الكلية خلال اجتماع مجلس الكلية ومجلس الوكلاء لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد، مبنى قسم التربية الفنية، موجهًا بتشكيل لجنة لتحديد إجراءات الصيانة المطلوبة له لمتابعة الدراسة وتطوير معامل القسم وإضافة حاضنة للابتكار الفني وتدريب الطلاب والخريجين على الصناعات الفنية وتشجيع المتقدمين من الطلاب والخريجين على متطلبات سوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة منتجة.