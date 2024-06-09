الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق مبادرة "نحو حياة تكنولوجية أفضل" لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالوادى الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات مبادرة نحو حياة تكنولوجية أفضل والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، وذلك في إطار خطة العمل للأنشطة الصيفية والاستغلال الأمثل للإجازة.

تستهدف المبادرة تلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائى وتهدف إلى تدريب الطلاب على مبادئ الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل والتعرف على ما هو جديد في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشار وكيل التعليم إلى أن مدة التدريب ٤ أسابيع بواقع ٣ أيام في الأسبوع (فترة صباحية) بمقر بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

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وكيل التعليم الوادي الجديد إنطلاق فعاليات مبادرة نحو حياة تكنولوجية أفضل تلاميذ المرحلة الابتدائية مبادىء الحاسب الالي محاكاة سوق العمل الذكاء الاصطناعي

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