الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل نظر منع نبوية أنوش من التصرف فى أموالها لـ14 أغسطس

أرشيفية
أرشيفية

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر أمر منع التيك توكر نبوية أنوش من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا إلى جلسة 14 أغسطس المقبل لحضور دفاع المتهمة مع استمرار حبسها.

تأجيل نظر منع نبوية أنوش من التصرف في أموالها لـ14 أغسطس 

وأصدرت الجهة المختصة قرارًا بمنع التيك توكر نبوية أنوش من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا، وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قضت الأربعاء 7 فبراير الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من نبوية جمعة وشهرتها نبوية أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.

جاء الحكم في قضية نبوية أنوش رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة إحالة للمحاكمة منع نبوية أنوش من التصرف في أموالها نبوية أنوش

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