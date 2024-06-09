الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" محاضرة بقصر ثقافة السويس (صور)

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

نظم قصر ثقافة السويس ندوة تثقيفية تحت عنوان "مصر ما بين التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تفاصيل المحاضرة

حاضر بالندوة المهندس حسام الملا، بحضور عدد من أعضاء رابطة الزجالين وكتاب الأغاني برئاسة الشاعر أحمد رشاد اغا والشاعر عزت المتبولى نائب الرئيس والدكتور سادات غريب سكرتير الرابطة.
 

وقال المحاضر المهندس حسام الملا، إن العالم يشهد الآن ثورة تكنولوجية متنوعة المجالات وذلك لمواكبة التقدم العلمي الذي أصبح أمرًا واقعًا، لأن العالم أصبح في صراعات فكرية وعلمية من أجل الحصول على التكنولوجيا المتقدمة الحديثة، ليتصدر المشهد العالمي من أجل توفير الوقت وتخفيض النفقات الباهظة، وتحقيق نتائج فورية ومتميزة من أجل مواكبة النهضة الحديثة.

وأكد "الملا" خلال محاضرته أن مصر قد نجحت في مواكبة النهضة الحديثة بداية من التحول الرقمي الذي أصبح يسيطر على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية في مصر، مما كان له بالغ الأثر في نجاح المنظومة الحديثة وذلك بعد الإعلان عن الجمهورية الجديدة التي أوشكت على الانتهاء لتكون منظومة التحول الرقمي هي البوابة الشرفية في الجمهورية الجديدة وهي المتحدث الرسمي في جميع أجهزة الدولة والشريك الأساسي في النقلة العلمية الحديثة.

الذكاء الاصطناعي 

كما تحدث المهندس حسام الملا، عن الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا الذكاء استطاع أن ينقل العالم ومصر نقلة عصرية حديثة بعد أن أثبت أهميته فى جميع المجالات وارتباطه بالأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الكمبيوتر  والردارات والطائرات ومنظومة  الصواريخ الحديثة والغواصات والطب الحديث والبنوك والتصميمات وقياس المساحات والأعماق فى الصحراء من آبار ومياه جوفيه وجميع التجمعات الاقتصادية ووزارات الدفاع فى الجيوش والمنظمات الصناعية العالمية، وكذلك فى الأكتشافات الأثرية والمسح الذرى.

وأشار إلى أن منظومة الذكاء الاصطناعي قد أستطاعت أن تتحكم فى كل شيئ على أرض الواقع ليصبح لدينا تنكولوجية حديثة ومتطورة استوعبت التقنيات العصرية الحديثة.

كما أكد المهندس حسام الملا، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمر واقع وهو لغة العصر الحديث، ليمكن من خلالة التغلب على مشكلات الماضى والعراقيل التى كانت تعانى منها الدولة قديما ليكون أيضا هذا الذكاء هو بوابة شرفية داخل أركان الجمهورية الجديدة.


وأعقب ذلك مداخلات من الحضور ليبرهنوا على عبقرية الطرح الذي طرحه المهندس حسام الملا في محاضرته والذي نال استحسان الحضور.


كما تخللت الفعالية فقرات فنية وشعرية، نالت استحسان الحضور منهم، وخلال الفعالية التي أدارها الشاعر عزت المتبولي تحت رعاية إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدلله وفرع ثقافة السويس برئاسة عبدالمنعم حلاوة.

التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي الثقافة مصر السويس

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