الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر بالأبيض وغينيا بيساو بالأحمر فى مباراة الغد بتصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

أسفر الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

حضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، وليد بدر، مدير إداري منتخب مصر، ومينا سامح، إداري المنتخب، وعبدالله سيد، مسئول المهمات.

وسيحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، في السابعة من مساء يوم غدٍ الإثنين، على ستاد (24 سبتمبر) بالعاصمة بيساو.

كانت بعثة منتخب مصر قد غادرت مساء يوم أمس السبت، استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر لغينيا بيساو، في رحلة سفر استغرقت ثماني ساعات.

يرافق بعثة منتخب مصر جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة.

كما تواجد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل الاطمئنان على إجراءات سفر البعثة.

كان منتخب مصر قد تغلب على ضيفه بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026.

موقف منتخب مصر في تصفيات المونديال

يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة، برصيد 9 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو، في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف، عن سيراليون، صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

وجاء منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد نقطتين، في حين يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب دون رصيد من النقاط.

 

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