رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك إطلاق مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لمنظمة "اليونيدو" بالأقصر

شارك اللواء المهندس شريف أحمد صالح، افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في محافظة الأقصر بهدف تعزيز دور المنظمة في دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر.

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف والسيد باتريك جيلبرت ممثل مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الإقليمي في مصر، والسيدة ميشال هراري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي لسفارة سويسرا في مصر، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري ومستشار الوزير ورئيس وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والسيدة دعاء سليمة المدير التنفيذي مركز تحديث الصناعة، والسيد اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا.

ومن خلال الجلسة النقاشية حول الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر تحدث السيد اللواء المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة قامت بتنفيذ 5 مشروعات في مجال التنمية الزراعية، والتي تخدم الاقتصاد الأخضر.

وتتضمن المشروعات تطوير زراعة قصب السكر بمحافظة أسوان واستصلاح 450 فدانا في محافظة الوادي الجديد لزراعة النباتات الطبية والعطرية والزراعات الأخرى، وأيضا مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمحافظة البحر الأحمر والذي يدخل في الكثير من الصناعات كوقود حيوي، ومشروع تعبئة وصناعة التمور في محافظة الوادي الجديد وهو من المشروعات التي تعمل على إعطاء قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وهناك مشروع في منطقة إسنا بمحافظة الأقصر لتجفيف الخضروات والطماطم يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمحصول الزراعي.

وأشار إلى أن التنمية الزراعية على رأس أولويات الهيئة، موضحا أنه لتحقيق الهدف، كان لا بد من الاهتمام بتأهيل العمالة من حيث التدريب والتوعية.

ويستهدف مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء في دورته الثالثة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتعزيز الميزة التنافسية في مصر للنهوض بالقطاع، بهدف تحسين المنتج المصري والمساهمة في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.

ويبرز المعرض المحاور الرئيسية للاقتصاد الأخضر ومنها الزراعة النظيفة، الصناعة النظيفة، الطاقة الشمسية، الأسمدة العضوية، إدارة المخلفات وغيرها.