تحرير أكثر من 500 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 1 حتى 8 يونيه الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تحرير 458 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 88 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 167 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 47 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 98 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 22 محضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، ومحضر لممارسة النشاط وإنتاج خبز في فترة التوقف بدون تصريح، 28 محضر للتصرف في 308 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 7محاضر لتجميع 30 جوال بغرض التربح غير المشروع.

حيث تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، وتحرير 3محاضر ضد تجار المواد الغذائية لتجميع سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتريح غير مشروع منها حيث تم ضبط 15جوال دقيق بلدي مدعم خاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية المرخص لها بذلك.78 جوال ردة مدعمة والتي يتم صرفها للتأمين على الماشية. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

محاضر مخالفة في بني سويف

وتم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن محلات سلع غذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها حيث تم ضبط والحفظ على 50 كرتون خل طعام، 75 كرتون زيت طعام، 500كجم ذرة صفراء.

حيث تم ضبط والحفظ على 200علبة سجائر أجنبية متنوعة، ومحضر بالتحقيق في شكوى واردة للمديرية ضد أحد توكيلات شركات السجائر، ومحضر بالتحقيق في شكوى بشأن تداول سلع مقلدة وتقليد علامة تجارية، ومحضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 80 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن المحلات التجارية لعدم وجودة سجل تجاري، ومحضرين ضد أحد المسئولين عن المحلات التجارية لمزاولة النشاط دون ترخيص صادر من الجهات المختصة و10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و14 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، بجانب سحب 5 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.