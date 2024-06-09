1000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بسوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات نهاية العام الدراسي بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني بالجامعة، رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران والدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج، وخالد هاشم مدير شئون طلاب الجامعة الأهلية.

واطمئن الدكتور حسان النعماني خلال جولته على أعمال الامتحانات لطلاب الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني، وتابع تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التيسير على الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لمساعدتهم على أداء الامتحانات فى سهولة ويسر، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب وأهمية توفير كافة وسائل الراحة للطلاب للخروج بالامتحانات على الوجه الأمثل.

وقال الدكتور أحمد أبوالمجد مدير فرع الجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بجامعة سوهاج، إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالجامعة بلغ ١٠٠٠ طالب وطالبة، موزعين على ٦ لجان بمبنى المدرجات، ومبنى كلية التربية النوعية، لافتًا إلى أن الامتحانات بدأت يوم ٢٥ من شهر مايو الماضي وتستمر حتى ١٢ يونيو الجاري، على ٤ فترات من الساعة ٩ حتى ١١ صباحًا، ومن الساعة ١١.٣٠ صباحًا حتى ١.٣٠ ظهرًا، والفترة الثالثة من الساعة ٢ حتى ٤ عصرًا والفترة الأخيرة من ٤.٣٠ حتى ٦.٣٠ مساءًا.

فيما أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تحرص على عقد العديد من ورش العمل والندوات والفعاليات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والطلاب بكلية الطب البشري لتخريج أطباء مميزين وعلى درجة كبيرة من الخبرة والمهارة والكفاءة العالية، التي تمكنهم من تحمل مسؤولية التصدي للمشاكل الصحية في مجتمعهم للوقايه منها والسيطرة عليها وتجنب عواقبها ومضاعفاتها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية قام بتنفيذ ندوة عن أساسيات مكافحة العدوى وجودة الرعاية الصحية استهدفت الأطباء المقيمين وطلاب الكلية من الفرق الدراسية المختلفة حيث شارك يها الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر بها الدكتورة أسماء نصر الدين حمدون استاذ الميكروبولوجي الطبية والمناعة ومسؤول التدريب واستشاري بفريق مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية، والدكتوره إيمان سلامة استاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية.

ومن جانبه أوضح الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تناولت مناقشة عدد من الموضوعات أهمها الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وجودة الرعاية الصحية وأهميتها، كما تم مناقشة مخاطر مهنة الطب وكيف يحمي الطبيب نفسه منها والمخاطر القانونية لمهنة الطب وكيفية تعامل الأطباء معها، والمخاطر النفسية والأسرية وكيفية الوقاية من تلك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطبيب أثناء تأدية عمله.