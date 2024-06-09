الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يجب أن نفعل في يوم عرفة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يقف المسلمون على جبل عرفة كأحد الأركان الأساسية لأداء فريضة الحج. يوم عرفة هو من أعظم الأيام عند الله ففيه يتجلى الله على عبادة، ويكون بالسماء الاولى حتى مغرب يوم عرفة.

ومع اهتمام المسلمين باستغلال يوم عرفة، تعر ض الدستور في التقرير التالي ماذا يجب ان نفعل في يوم عرفة؟

متى ينزل الله تعالى في يوم عرفة؟

ينزل الله إلى السماء الدنيا في يوم عرفة وهو ما أوضحته السنة النبوية المشرفة ويستمر حتى مغرب يوم عرفة،  فجاء في السنة البنوية «حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثنا عبيدة بن الأسود، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: كنت قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما، ثم قالا: يا رسول الله، جئنا نسألك فقال…. «وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني ‌شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، أو كقطر المطر، أو كزبد البحر لغفرها، أو لغفرتها»

صيغ أدعية يوم عرفة 1445.. وموعد عيد الأضحى المبارك

‎دعاء الصباح اليوم الأحد 9-6-2024

دعاء يوم عرفة مستجاب

قال ﷺ: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

أذكار وقفة عرفات 

  • قال ﷺ في أيام العشر من ذي الحجة: "افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله في أيام دهركم نفحات يصيب بها من يشاء وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويأمن روعاتكم".
  • قال ﷺ: "ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من عشر ذي الحجة فأكثروا فيها من التحميد (الحمد لله) والتكبير (الله أكبر) والتهليل (لا إله إلا الله)".
  • قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".. ١٠٠ مرة
  • ١٠٠٠ لا إله إلا الله
  • ١٠٠٠ صلاة على النبي
  • ١٠٠٠ استغفار

فضل صيام عرفة 

صيام عرفة سنة مؤكدة على جميع المسلمين غير الحجاج، وورد في فضل صيام يوم عرفة عدد كبير من الأحاديث النبوية المشرفة ومنها قول الرسول صل الله عليه وسلم « من صام يوم عرفة له أجر عظيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله يكفِّر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده»  يعني: بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى. 

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