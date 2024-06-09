برلمانية: مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهمت وبقوة في دعم الفئات الأولى بالرعاية

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهمت وبقوة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لمواجهة أعباء الحياة.

دعم الشباب ورفع مستوى التعليم والصحة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن جهود التحالف الوطني لم تقتصر على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة، فضلا عن دعم الفئات الأولي بالرعاية وعلي رأسها ذوي الهمم والشباب.

تحسين حياة البسطاء

وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى أن وجود التحالف الوطنى ساهم في أن يكون آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام، للفئات الأولى بالرعاية.

جهود التحالف الوطني في دعم الأسر الأكثر احتياجا

وقالت عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب،إن هناك جهودا كبيرة يبذلها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي في تقديم الدعم والمساعدة للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا في كافة المحافظات، حيث تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق عدة مبادرات تنموية ضخمة منها مبادرة كتف في كتف التى تعد أضخم مبادرات العمل الأهلى.

ومبادرة "خيرك سابق" التى استهدفت الوصول إلى نحو 5 ملايين مواطن مصري، كما تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي.