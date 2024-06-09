الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط تتابع استعدادات 41 لجنة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

منال عوض
منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يصل عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بدمياط 13 ألفا و601 طالب وطالبة، منهم 3 آلاف و126 طالبا للشعبة الأدبية، و6 آلاف و857 طالبا لشعبة العلوم، وألفان و885 طالبا لشعبة الرياضيات.


 وجرى تجهيز 41 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية العشرة، كما تم تجهيز 31 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات.

ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الوزارة لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك فى إطار تكاتف كل الجهود
 

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بجميع تعليمات الوزارة بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.


 وكانت الدكتورة منال عوض، قد وجهت  بتوفير المناخ الملائم للطلاب وتوفير كل التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن اقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من والى اللجان وتوفير كل احتياجاتهم وكذلك الاطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

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