الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة الازهر الالكترونية.. نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري 2024

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

رغم اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية أمس السبت إلا أن البحث مستمر عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

txt

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

واعتمد وكيل الأزهر الشريف، نتيجة إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ١٩٤٢٦٣ طالبا وطالبة، حضر منهم١٩٢٠٠١، وبلغ إجمالي الناجحين ١٥٨٥٩٤ بنسبة ٨٢.٦٠%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان ٣٥٦٦٩.

بوابة الازهر الالكترونية 

وللحصول على النتيحة من خلال الرابط التالي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .

وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر الشريف .
 
وجدير بالذكرعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ  ١٧٧٦٥٦ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٧٣٤٤٨، وبلغ إجمالي الناجحين ١٣٣٣٣٣ بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان٤٤٣٢١.

الدكتور محمد الضويني الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الشهادة الإبتدائية الأزهرية الأزهر

مواد متعلقة

الأوقاف: افتتاح 27 مسجدًا الجمعة المقبل

مفتى الجمهورية: الكيان الإسرائيلى يرتكب جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان

ما هو حكم الأضحية عن الميت؟.. "الإفتاء" تجيب

رئيس أذربيجان يدعو شيخ الأزهر لزيارة البلاد وحضور قمتى المناخ COP29 وقادة الأديان

عبد الله النجار: عطاء السنة النبوية يتسع لكل عقول البشر مع اختلاف أشخاصهم

15 توصية في ختام مؤتمر "الأوقاف" الأول للسُنَّة النبوية المُشرَّفة

خالد الجندي: السُنَّة النبوية قضية حياة وإحياؤها يؤكد أن رسول الله فينا

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

كل حاجة حرام.. المرأة كلمة السر فى شذوذ "سفاح التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة

تحرير إسرائيل محتجزيها يعقد مسار مفاوضات الهدنة.. محاولات جديدة لوقف حرب غزة