بوابة الازهر الالكترونية.. نتيجه الصف السادس الابتدائي الازهري 2024

رغم اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الابتدائية أمس السبت إلا أن البحث مستمر عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

واعتمد وكيل الأزهر الشريف، نتيجة إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ١٩٤٢٦٣ طالبا وطالبة، حضر منهم١٩٢٠٠١، وبلغ إجمالي الناجحين ١٥٨٥٩٤ بنسبة ٨٢.٦٠%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان ٣٥٦٦٩.

بوابة الازهر الالكترونية

وللحصول على النتيحة من خلال الرابط التالي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .

وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر الشريف .



وجدير بالذكرعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ ١٧٧٦٥٦ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٧٣٤٤٨، وبلغ إجمالي الناجحين ١٣٣٣٣٣ بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان٤٤٣٢١.