صعقتهم الكهرباء داخل الحفرة.. التحقيق فى مصرع 3 أثناء التنقيب عن الآثار بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة العثور على 3 جثث داخل حفرة بفيلا بمنطقة البيطاش بحي العجمي، غربي الإسكندرية، حيث لقوا مصرعهم صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على العقار وضبط صاحبه والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

إخطار بوفاة 3 عمال داخل فيلا بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة 3 عمال داخل فيلا بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

نتائج المعاينة والفحص

وبالمعاينة والفحص تبين وجود حفرة عمقها 13 مترًا وأدوات حفر بالفيلا المشار إليها، بداخلها 3 جثث، فيما أوضح الخفير الخاص أن مالك الفيلا استعان به والمتوفين الثلاثة للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأضاف الخفير، في التحقيقات، أن المتوفين أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المُشار إليها صعقهم التيار الكهربائي.

تم وضع حراسة مشددة على الفيلا ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ووفقا لشهود عيان، فإن الواقعة ليست الأولى التي تشهدها الفيلا المذكورة، إذ جرى ضبط واقعة مماثلة للتنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة بداخلها العام الماضي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.