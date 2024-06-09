كل ما تريد معرفته عن الشراكة بين مصر وبنك التنمية الأممي الجديد (إنفوجراف)

يؤسس الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي مع البنك، ويعد الأول من نوعه خارج الدول المؤسسة لتجمع "بريكس" تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، لشراكة جديدة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الجديد، في عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظومة المالية الدولية.

وتنشُر وزارة التعاون الدولي، التقرير التالي الذي يسرد قصة تأسيس بنك التنمية الجديد NDB، ودوره في دعم جهود التنمية العالمية، وتنويع آليات الدعم والمساندة المتاحة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والفرص المتاحة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك بعدما انضمت رسميًا إلى عضويته في مارس 2023.

- أنشئ بنك التنمية الجديد عام 2015 برأسمال مبدأي مصـرح بـه 100 مليـار دولار مقسـمة إلـى مليــون ســهم، وهــو بنــك يــوازي البنــك الــدولي ويهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية والتنميـة المستدامة، ونجح منذ تأسيسه في تمويـل 96 مشـروعًا بمـا يعادل نحو 33 مليار دولار أمريكي. ويعمل البنك على تحقيق التكامل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف ويتيح المزيد من الفرص التمويلية للدول النامية والناشئة.

-يستهدف البنك إنشاء نظام نقدي ومصرفي دولي لا يعتمد على القوى الاقتصادية الكبرى من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية ومشـروعات التنمية المستدامة في دول البـريكس وغيرهـا مـن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

- تعزيز جهود المؤسسات المالية مُتعددة الأطراف والإقليمية الرامية إلى تعزيز النمو والتنمية علـى المسـتوى العالمي، حيث يـدعم البنك المشـروعات العامة أو الخاصة من خلال القروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى.

- يعد البنك أحد أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المسـاهمة فـي رأس ماله، حيث يولي اهتمامًا خاصًا بمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيـز الابتكار وحل مشكلات أمن الغذاء والطاقة وتطوير البنية التحتية المسـتدامة ودعم التنمية.

- يبلغ حجـم رأس المال المصـرح بـه لبنـك التنمية الجديد 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، وتنقسم الحصص الخاصة برأس مال البنـك بالتساوي بـــين الـدول الخمس المشاركة فـــي تأسيسه، حيث توزعت النسب بالتساوي بــين البرازيـل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، حيث تسهم كل دولة بنسبة %18.98.

- يعزز انضمام مصـر إلـى تجمـع البريكس من فرص الاستفادة مـن المجالات التـــي تدخل فـــي الأنشطة المتعـــددة لبنك التنمية الجديـد التابع للبـريكس، وفـي مقـــــدمتها دعـــــم التنميـة المستدامة وتعزيـز التعـاون والتكامل الإقليميـين عبـر الاسـتثمار فـي مجالات البنية التحتية بشكل أساسي، مثـــل: الطاقة، والنقـل، والميـاه، والاتصـالات.

- أبـــدى مســـئولو البنـــك رغبـــتهم فـــي تعميـق العلاقـات مـــع مصـر خـــلال الفترة القادمة، ويمثل الملتقى الذي ينظمه البنك في مصر فرصة للتعريـف بعمليـات البنــــك، وسـبل معاونة الحكومة والقطاع الخــاص فــي الانــدماج فــي العمليــات التنمويـــة. ومناقشــة امكانيـــة التعــاون المســـتقبلي بـــين أعضــــاء تجمــــع البــــريكس الحــــاليين والجــــدد لتعظـــيم اســـتفادة مصـــر مـــن الانضـــمام إلـــى تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.

- يولي بنك التنمية الجديد أهمية كبيرة لتمويلات المناخ حيث يهدف إلى تخصيص ٪40 من إجمالي حجم المشروعات التي تاهم فـــي التخفيف مـــن آثار تغيـــر المناخ والتكيف معه.

- يـوفر بنك التنمية الجديد أداة تمويل مرنة تسمى "تمويـل متعدد الشـــــــرائح مشـروعات لتمويـل) Multi-Tranche Facility) بنيـة تحتيـة كبيـرة يحتـاج تنفيـذها أن يكـون علـى مراحــل، بحــد أقصــى 10 ســنوات، حيــث يوافــق مجلس ادارة البنـك علـى المشـروع ككـل، ويـتم إبرام اتفاق قرض لكل شريحة، وهذا لا يتطلـب موافقــــات جديــــدة مــــن مجلــــس إدارة البنــــك.

- يـدعم بنـك التنمية الجديد المشـاريع العامــــــة أو الخاصــــــة مــــــن خــــــلال القـروض والضمانات والمشـاركة في رأس المال والأدوات الماليــــة الأخــــرى فضــــلًا عــــن تقــــديم المســاعدة الفنيــة للمشــاريع التــي ســيدعمها ومنهــــا مشــــروعات تمثــــل أولويــــة للاقتصاد المصـري وفـــي مقـــدمتها مشـــروعات النقـــل، والميـاه والصـرف الصـحي، والطاقـة النظيفـة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.