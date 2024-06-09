توريد 183 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بدء التوريد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن إجمالي كمية محصول القمح المحلي الموردة حتى اليوم 183 ألفا و990 طن قمح، وذلك في 28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع وموقعا تخزينيا، وذلك من إجمالي حصاد المساحة المزروعة بالقمح المحلي بالكامل على مستوى المحافظة، والتي تبلغ 174 ألفا و757 فدانا بمختلف القرى والمراكز خلال موسم 2024م.

وأوضح اللواء عصام سعد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

استلام القمح المطابق للمواصفات بسهولة ويسر

وأشار محافظ أسيوط إلى استلام الأقماح المطابقة للمواصفات بسهولة ويسر وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وفقًا للضوابط الموضوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا تدخر جهدًا في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن وذلك وفقًا للخطة الموضوعة.

شون البنك الزراعى المصرى استقبلت 46718 طنًا

وأوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن شون البنك الزراعي المصري قد استقبلت 46718 طنا و23 كجم، والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) قد استقبلت حوالي 40148 طنا و215 كجم، فضلًا عن توريد 65335 طنا و179 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب، وتوريد 23120 طنا لشركة الوحدة لطحن الغلال، بالإضافة إلى استقبال 8668 طنا و842 كجم لإنتاج التقاوي، وشركات منتجة بإجمالي كمية تصل إلى 183 ألفا و990 طنا و589 كجم، لافتًا إلى أن أعمال توريد محصول القمح متواصلة حتى انتهاء موسم التوريد في نهاية أغسطس 2024 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن.

تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب- تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.