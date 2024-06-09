الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجموعة أوسع من التلاوات وإشعارات الأذان.. 5 ميزات جديدة بتطبيق قناة "مصر قرآن كريم"

قناة مصر قرآن كريم
قناة مصر قرآن كريم

أعلنت قناة مصر قرآن كريم أن تعلن عن إطلاق تحديث شامل لتطبيقها على الهواتف المحمولة، والمتاح الآن على متجر آبل ومتجر جوجل بلاي. 

"الدستور" تقدم شرحا مفصلا لتلك الميزات، والتي تأتي مع هذا التحديث الجديد، بهدف تعزيز تجربة المستخدم. 

فيما يلي شرح للميزات الجديدة:

  1. خيارات متعددة لتحديد القبلة: تمت إضافة عدة خيارات لتحديد اتجاه القبلة، مما يسهل على المستخدمين تحديد الاتجاه الصحيح للصلاة في أي مكان.
  2. تنبيهات الأذان: يتيح التحديث الجديد إمكانية ضبط تنبيهات للأذان، مما يساعد المستخدمين على تذكر أوقات الصلاة بانتظام.
  3. توسيع مكتبة التلاوات: تمت إضافة أجزاء جديدة لتلاوات القارئين، مما يمنح المستخدمين مجموعة أوسع من التلاوات للاستماع إليها.
  4. تثبيت القارئ المفضل: يمكن للمستخدمين الآن تثبيت قارئهم المفضل للوصول السريع إلى تلاواته.
  5. واجهة جديدة لعرض القارئين: تم تحسين واجهة عرض القارئين لتصبح أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام، مما يسهل عملية التنقل بين التلاوات.
  6. تحسينات في الأداء وحل المشكلات: تضمن التحديث تحسين أداء التطبيق وإصلاح المشاكل السابقة لتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة واستقرارًا.

والنسخة الجديدة من تطبيق قناة مصر قرآن كريم متاحة من خلال الروابط التالية

قناة مصر قرآن كريم تطبيق مصر قرآن كريم متجر آبل متجر جوجل بلاي تطبيق القرآن الكريم

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