مواعيد مباراتى الجولة الرابعة فى دورة الترقى للممتاز وجدول ترتيب الفرق

تقام مباراتا الجولة الرابعة في دورة الترقي للدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل حيث يتجدد الصدام بين الترسانة بقيادة حسين شكري وسبورتنج بقيادة أحمد فاروق ويحل حرس الحدود بقيادة محمد مكي ضيفا على منتخب السويس بقيادة سعد فاروق.

ويتصدر حرس الحدود ترتيب الفرق المشاركة في دورة الترقي برصيد سبع نقاط يليه الترسانة وسبورتنج ولكل منهما أربع نقاط ومنتخب السويس برصيد نقطة واحدة.

وسيكون تعادل الترسانة مع سبورتنج النتيجة الأفضل لحرس الحدود إذا تمكن من الفوز على منتخب السويس لأن الفوز سيرفع رصيد حرس الحدود إلى عشر نقاط وتعادل الترسانة وسبورتنج سيرفع رصيد كل منهما إلى خمس نقاط وبالتالي يتقدم حرس الحدود بفارق خمس نقاط قبل جولتين فقط من انتهاء دورة الترقي ما يدعم حظوظه في الصعود إلى الدوري المممتاز.

في المقابل تمثل مواجهة حرس الحدود الأمل الأخير لفريق منتخب السويس الذي يرفع شعار لا بديل عن الفوز والوصول للنقطة الرابعة وتقليص الفارق مع حرس الحدود إلى ثلاث نقاط وإنعاش آماله في المنافسة على الصعود لدوري الأضواء والشهرة .

في المقابل يرفع فريقا الترسانة وسبورتنج شعار "اخدم نفسك بنفسك" ويسعى كل منهما للفوز والوصول للنقطة السابعة في حين لن يكون التعادل مفيدا للفريقين.

وفي حالة انتهاء مباراة سبورتنج والترسانة بفوز أحد الفريقين وهزيمة حرس الحدود أمام منتخب السويس ستشتعل المنافسة تماما ويصبح من الصعب التنبؤ باسم الفريق الذي سيحصل على بطاقة التأهل للدوري المممتاز.

مواعيد مباراتي الجولة الرابعة في دورة الترقي

الأربعاء 12 يونيه

منتخب السويس × حرس الحدود الخامسة مساء

سبورتنج × الترسانة الخامسة مساء

ترتيب فرق دورة الترقي للممتاز

1.حرس الحدود 7 نقاط

2.الترسانة 4 نقاط

3.سبورتنج 4 نقاط

4.منتخب السويس نقطة واحدة .