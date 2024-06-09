الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هنية" لوزير الخارجية التركي: نتمسك باتفاق شامل لوقف العدوان الإسرائيلي

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووفد من القيادة، ظهر اليوم الأحد، هاكان فيدان وزير الخارجية التركي والوفد المرافق، لبحث آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بالحرب الجارية على غزة.

وبحسب بيان لـ"حماس"، استعرض رئيس الحركة تطورات الجهود المبذولة لوقف العدوان السافر على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، في مخيم النصيرات، بما يؤكد صوابية موقف الحركة بضرورة اشتمال أي اتفاق يمكن التوصل إليه على الوقف الدائم للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع مع صفقة تبادل وإعادة الإعمار.

من جهته، نقل وزير الخارجية التركي التعازي بشهداء الشعب الفلسطيني وخاصة شهداء مجزرة النصيرات، منددًا بهذا القتل الواسع للفلسطينيين، مستعرضا جهود الدبلوماسية التركية من أجل دعم جهود وقف إطلاق النار ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في  ذلك اجتماع مجموعة الدول النامية D8 والذي تناول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد "فيدان" على الموقف التركي باعتبار حركة حماس حركة تحرر وطني مشروعة، وقال إن بلاده سوف تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية، سواء خلال اللقاء التركي الخليجي أو مجموعة البريكس وغيرها من المجموعات والتجمعات الدولية، أو عبر العلاقات الثنائية من أجل وقف الحرب وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني.

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إرسال 8 شاحنات وقود.. مصر تكثف جهودها لإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى غزة

أونروا تدعو لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لغزة

وقالت الدكتورة إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، إنه من الصعب وصف المعاناة التي يعيشها الغزيون بشكل يومي، لافتًا إلى أن قطاع غزة أصبح قطعة من جهنم بالنسبة للسكان الفلسطينيين.

وأوضحت إيناس حمدان، أن الظروف المعيشية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ومازال الفلسطينيين يعانون نفس التحديات ويطالبون بنفس المطالبات، وهي إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والسماح للجرحى بالسفر للعلاج.

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ارتفاع ضحايا المجزرة الإسرائيلية بمخيم النصيرات إلى 274 شهيدًا

حركة حماس إسماعيل هنية هاكان فيدان وزير الخارجية التركى الإحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات

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