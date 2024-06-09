الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم.

وقال عبدالرازق ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الغد لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

إرسال البعثات للخارج 

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهتم كثيرا بإرسال البعثات للخارج في الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لنقل الخبرات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

نقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وقال الوزير: نعمل على محورين حاليا، الأول هو البعثات التقليدية للحصول على ماجسيتر أو دكتوراة، وفى نفس الوقت بدأنا نعمل على بعثات صغيرة أو متوسطة المدى تمتد لـ6 أشهر أو 9 أشهر، لنقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتابع عاشور: "وفقا للاستراتيجية وضعنا لكل إقليم فى مصر ما هى التخصصات التي نحتاجها، إننا نحتاج  للباحثين  والشباب للنهوض بهذه المنظومة للبحث العلمي، وهناك خطة من يسافر وعددهم كبير 6 أو 9 أشهر يكون طالع لخبرة وبرنامج يرجع يقدر يطوره، ليكون لدينا كيانات بحثية كبيرة".

وأضاف الوزير: "هناك خطة نشتغل عليها على كل دول العالم ونختار أفضل التخصصات ونحن الذين نبعث الباحثين للخارج، الموزازنة حاليا تتخطى مليار جنيه مع دعم بعض المنح من البنوك".

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائب أحمد أبو هشيمة الشباب والذكاء الاصطناعي

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