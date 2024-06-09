الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزهم جليلى وقاليباف.. الموافقة رسميًا على 6 مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية

إيران
إيران

أعلنت وزارة الداخلية الإیرانیة، أمس، عن أسماء المرشحين المؤهلين لخوص انتخابات الرئاسة الإيرانية المبكرة الشهر الجاري، خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي قتل الشهر الماضي جراء تحطم مروحية رئاسية رفقة مسئولين آخرين.

وحسب وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، تضمنت أسماء المرشحين المؤهلين لخوص انتخابات الرئاسة كلا من: رضا زاكاني، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وحجة الإسلام مصطفى بورمحمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، بعد أن تم تأهيلهم من قبل مجلس صيانة الدستور والموافقة عليهم.

من جهته، أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أن المجلس أرسل نتائج دراسة أهلية المرشحين للانتخابات إلى وزارة الداخلية. 

وأوضح "نظيف"، في تغريدة عبر موقع "اإكس"، أنه مع الانتهاء من التحقق من أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية في مجلس صيانة الدستور تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى الداخلية.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم 28 يونيو الجاري، فيما تم تمديد موعد فحص طلبات المرشحين، البالغ عددهم حوالي 80 مرشحا، حتى الثلاثاء المقبل.

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انسحاب زهراء اللهيان من انتخابات الرئاسة الإيرانية

يأتي هذا فيما أعلنت المرشحة زهراء اللهيان، أمس، عن انسحابها من سباق انتخابات الرئاسة لدعم وحدة الجبهة الثورية، مع دعم المرشحين الذين يثق بهم الشعب والعلماء والنخب.

وقالت زهراء اللهيان، السيدة الوحيدة المرشحة لرئاسة إيران، في بيان عبر حسابها على موقع "إكس": "مع الأخذ في عين الاعتبار وجود القوى الثورية الملتزمة والخبيرة كمرشحة للانتخابات الرئاسية الـ14، في هذه اللحظة التاريخية والحاسمة من الثورة، ومع تكريم ذكرى شهداء الخدمة والدعوة إلى أقصى قدر من المشاركة، خاصة مجتمع المرأة في الانتخابات، من أجل الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية مع دعم المرشحين الذين يثق بهم الشعب والعلماء والنخب، والتعبير عن امتنانا للنظرة الإيجابية والحكيمة لقائد الثورة الحكيم لوجود المرأة في مناصب الإدارة العامة، أعلن انسحابي من الترشح".

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