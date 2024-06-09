الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز

كل ما يجب معرفته عن الحج وماهي مناسكه

كل ما يجب معرفته
كل ما يجب معرفته عن الحج وماهي مناسكه

يبحث الملايين عن كل ما يجب معرفته عن الحج وماهي مناسكه خلال شهر ذي الحجة 1445 مع انطلاق موسم الحج الحالي 2024/1445 خاصة مع انطلاق رحلات الحج من كافة المواني المصرية (البرية والجوية) للأراضي السعودية خلال الأيام الماضية تمهيدا للمناسك.

كل ما يجب معرفته عن الحج وماهي مناسكه

تعرض من خلال السطور التالية كل ما يجب معرفته عن الحج وماهي مناسكه حيث يعد من أركان الإسلام الخميس التي لا يصح اسلام الشخص إلا بها وهم (شهدة أن لا إله ألا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) وهى كما يلي:-

تنقسم مناسك الحج إلى (أركان، وواجبات، وسنن) وهى كما يلي:-

  • أركان الحج: (الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، الإحرام، السعي بين الصفا والمروة).
  • واجبات الحج (الوقوف بمزدلفة، المبيت بمنى، طواف الوداع، رمي الجمرات).
  • سنن الحج (طواف القدوم، النوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة).

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تعرف على مناسك الحج 1445هـ

تأتي مناسك الحج كما يلي:-

1 - الإحرام.

2 - الطواف.

3 - السعى بين الصفا والمروة.

4 - يوم التروية بـ "منى".

5 - الوقوف بعرفة.

6 - المبيت بمزدلفة ورمي الجمرة العقبة.

7 - الهدة والتحلل.

8 - طواف الإفاضة.

9 - رمي الجمرات في أيام التشريق.

10 - طواف الوداع وإتمام الحج.

 

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يبدأ ضيوف الرحمن بالإحرام ثم يقصدون الكعبة المشرفة للطواف حولها ثم السعى بين الصفا والمروة وتحلل الحجاج والتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم الوقوف على جبل عرفات في يوم التاسع ثم التوجه إلى المزدلفة بعد غروب شمس اليوم التاسع واليوم العاشر يقوم الحجاج برمي جمرات العقبة ونحر الهدي وحلق الشعر والتقصير والطواف ثم الرجوع إلى منى والمبيت فيها ليالي التشريق وترمي الجمرات الثلاث الصغرة والوسطي والعقبة ثم طواف الوداع.

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