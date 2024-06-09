الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الهجرة: الإفتاء أجازت للمغتربين ذبح الأضحية في مصر

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه بناءا على فتوى دار الإفتاء المصرية يجوز للمصريين المقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر، وهو أمر مستحب حتى لو كان المُضحّي يعيش خارج البلاد.

وقررت وزارة الأوقاف فتح باب المشاركة لأبناء مصر المقيمين بالخارج في مشروع صكوك الأضاحي (أضحية أو نذر أو صدقة) على الحسابات التالية:

ذبح الأضحية داخل مصر

يأتي ذلك احتفاءً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم، سعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك.

سعر صك الأضحية

وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

وحددت وزارة الأوقاف أرقاما حسابية عبر بنك مصر كالتالي:

‏Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏EUR Acoount Number: 01400130000002145

‏EUR IBAN NUmber: EG: 090002014001400130000002145

‏Swift COde: BMISEGCXXXX

‏Account Name in arabic: مبادرات ومشاريع وزارة الأوقاف

‏USD Account Number: 140012000000780

‏USD IBAN NUmber:EG: 710002014001400120000007480

‏Swift Code: BMISEGCXXXX

وإذ تعرب السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بهذه المناسبة عن خالص التهاني لجميع الجاليات المصرية في الخارج، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وزارة الهجرة دار الافتاء ذبح الأضحية المصريين بالخارج صكوك الأضاحي صك الأضحية

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تطلع على مستجدات مشروع مستثمر مصرى بالخارج متخصص فى تصنيع وإعادة تأهيل الهواتف الذكية المحمولة

"الهجرة" تؤكد حرصها على المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين بالخارج" ليخرج بالشكل الأمثل

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

فشل وأزمة تأمين.. اعترافات خطيرة لقائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة

تحرير إسرائيل محتجزيها يعقد مسار مفاوضات الهدنة.. محاولات جديدة لوقف حرب غزة

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة