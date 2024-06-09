متحدث فتح: الاحتلال الإسرائيلى يريد قتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطينى

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، ضرورة تقوية جبهتنا الداخلية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى مجلس الأمن اتخاذ قرارات جادة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وأشار "دولة"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على دول العالم اتخاذ خطوات واضحة لوقف الجرائم الإسرائيلية ووضع حد لنتنياهو ومجلس حربه.

وأشار متحدث حركة فتح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد قتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة شريك أساسي في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ يومه الأول.

ونوه "دولة" بأن المذبحة الإسرائيلية في غزة لم تتوقف يوما على مدار ثمانية أشهر من حرب الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعي بمعاونة الولايات المتحدة لمحو الشعب الفلسطيني.