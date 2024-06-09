الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لعرضه في موسم الأوف سيزون.. رانيا يوسف وحورية فرغلي تواصلان تصوير "سيما ماجي"

مسلسل سيما ماجي
مسلسل سيما ماجي

انتهت أسرة مسلسل "سيما ماجي"، بطولة النجمة رانيا يوسف والنجمة حورية فرغلي، من تصوير الأسبوع الثاني من مشاهد العمل الدرامي، تحت قيادة المخرج تامر السعدني، وجمعت المشاهد الأولى لقاءات بين نجوم وأبطال العمل حورية فرغلي، رانيا يوسف، مادلين طبر، كمال أبو رية.

وجمعت المشاهد الأولى لمسلسل "سيما ماجي"، بين كلا من : «رانيا يوسف، حورية فرغلي، مادلين طبر، كمال أبو رية»، في إحدى الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية.

تفاصيل مسلسل سيما ماجي 

وتدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الحب والمال كما يتطرق إلى الاضرابات النفسية التي يعيشها البعض نتيجة الصدمات التي يتلقاها في الحياة من جانب الأشخاص المقربين، ويتميز العمل بالإثارة والعنف، ويبحث فريق العمل عن تحقيق العدالة ووقف الابتزاز، وإبراز كيفية المعاقبة على بعض الجرائم التي ترتكب دون أن يقع فاعلها تحت طائلة القانون.

رانيا يوسف من كواليس المسلسل

مسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.

اخر أعمال رانيا يوسف 

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل “بقينا اتنين” والذي  تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • النجمة رانيا يوسف
  • الفنان شريف منير
  • الفنان إدوارد
  • الفنان ياسر الطوبجي
  • الفنانة مروة عبد المنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الفنان يوسف عثمان
  • الظهور الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة فقط وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

سيما ماجي مسلسل سيما ماجي رانيا يوسف حورية فرغلي أسرة مسلسل سيما ماجي

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