الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6 -2024 والقنوات الناقلة

مباراة تونس وغينيا
مباراة تونس وغينيا الإستوائية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراتي ناميبيا ضد تونس وموريتانيا ضد السنغال في تصفيات كأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

- مباراة ساوتومي ضد ليبيريا.. في الرابعة عصرًا ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة الكونغو الديمقراطية ضد توجو.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة جيبوتي ضد إثيوبيا.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة موريتانيا ضد السنغال.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة ناميبيا ضد تونس.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

الأهلى والاتحاد السكندرى اليوم مواعيد مباريات الأحد 9-6-2024

رسميًا.. إلغاء المؤتمر الصحفى قبل مباراة مصر وغينيا بيساو

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية والقنوات الناقلة

- مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2    

- مباراة سلوفاكيا ضد ويلز: في تمام العاشرة إلا الربع مساء، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3  

- مباراة الجبل الأسود ضد جورجيا: في تمام العاشرة إلا الربع مساء

- مباراة فرنسا ضد كندا: في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور: في تمام الساعة الثانية صباحًا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام  غينيا بيساو

يلتقي منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، منافسه منتخب غينيا بيساو، المُقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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