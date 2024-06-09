الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإحصاء: ارتفاع أعداد خريجي التعليم المنهجي في القطاع الحكومي 24.5%

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص التي تمارس نشاط التدريب إلى 561 مؤسسة عام 2022/2023 مقابل 635 مؤسسة عام 2021/ 2022، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة القاهـرة تضم العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 101 مؤسسة بنسبة 18% يليها محافظة الجيزة بعدد 42 مؤسسة بنسبة 7.5%.

المؤسسات التدريبية الحكومية 

وعلى مستوى القطاع الحكومي، بلغ عدد المؤسسات التدريبية التي تتبع القطاع الحكومي (المنهجي / غيرالمنهجى) نحو 481 مؤسسة عام (2022/2023) مقابل 511 مؤسـسة عـام (2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 5.9%.

واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 94 مؤسسة، بنسبة 19.5% من إجمالي عدد المؤسسات.

استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 195 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 68.2%.

مراكز التدريب المهنى 

بينما بلـغ إجمالي مراكز التدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 80 مركزًا منها (6منهجى، 74غير منهجي) عام ( 2022/ 2023 ) مقابل 124مركزًا منها (6منهجي، 118غير منهجي) عام ( 2021/ 2022 ) بنسبة انخفاض 35.5%.

احتـلت محافظة جنوب سيناء المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد مـراكز التدريب المهنى باجمـالى 9 مراكز تدريب بنسبة 11.3%، يليها محافظتى القاهرة والقليوبية بعدد 7 مراكز تدريب بنسبة 8.8%، من إجمالي عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

الدراسين بالمؤسسات التدريبية

أما عن الدارسين بالمؤسسات التدريبية، أظهرت المؤشرات أن عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي بلغ 109357 دارس عام ( 2022/ 2023) مقابل 117183 دارس عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 6.7%، وبلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 3638 دارس عام (2022/2023) مقـابل 7003 دارس عــام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

وبلغ عدد خريجي التعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 38830 خريج عـــام (2022/ 2023) مقابل 31178 خريج عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 24.5%.

كما بلغ عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 3386 خريج عـام (2022/2023) مقابـل 6800 خريج عــام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 50.2%.

الاحصاء المؤسسات التدريبية القطاع الحكومي مراكز التدريب المهني القطاع الخاص

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