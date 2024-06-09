الإحصاء: ارتفاع أعداد خريجي التعليم المنهجي في القطاع الحكومي 24.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص التي تمارس نشاط التدريب إلى 561 مؤسسة عام 2022/2023 مقابل 635 مؤسسة عام 2021/ 2022، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة القاهـرة تضم العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 101 مؤسسة بنسبة 18% يليها محافظة الجيزة بعدد 42 مؤسسة بنسبة 7.5%.

المؤسسات التدريبية الحكومية

وعلى مستوى القطاع الحكومي، بلغ عدد المؤسسات التدريبية التي تتبع القطاع الحكومي (المنهجي / غيرالمنهجى) نحو 481 مؤسسة عام (2022/2023) مقابل 511 مؤسـسة عـام (2021/2022 ) بنسبة انخفاض قدرها 5.9%.

واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 94 مؤسسة، بنسبة 19.5% من إجمالي عدد المؤسسات.

استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 195 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 68.2%.

مراكز التدريب المهنى

بينما بلـغ إجمالي مراكز التدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 80 مركزًا منها (6منهجى، 74غير منهجي) عام ( 2022/ 2023 ) مقابل 124مركزًا منها (6منهجي، 118غير منهجي) عام ( 2021/ 2022 ) بنسبة انخفاض 35.5%.

احتـلت محافظة جنوب سيناء المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد مـراكز التدريب المهنى باجمـالى 9 مراكز تدريب بنسبة 11.3%، يليها محافظتى القاهرة والقليوبية بعدد 7 مراكز تدريب بنسبة 8.8%، من إجمالي عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

الدراسين بالمؤسسات التدريبية

أما عن الدارسين بالمؤسسات التدريبية، أظهرت المؤشرات أن عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي بلغ 109357 دارس عام ( 2022/ 2023) مقابل 117183 دارس عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 6.7%، وبلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 3638 دارس عام (2022/2023) مقـابل 7003 دارس عــام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 48.1%.

وبلغ عدد خريجي التعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 38830 خريج عـــام (2022/ 2023) مقابل 31178 خريج عام (2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 24.5%.

كما بلغ عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 3386 خريج عـام (2022/2023) مقابـل 6800 خريج عــام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 50.2%.