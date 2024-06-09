الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كنترولات المراقبة تسلم لجان امتحانات الثانوية العامة لرجال الشرطة

جريدة الدستور

سلمت كنترولات النظام والمراقبة ومديري المديريات التعليمية اللجان لرؤساء اللجان ورجال الشرطة.

ويضع رؤساء اللجان كشوف المناداة الخاصة بالطلاب، وفقا لأرقام الجلوس وتحديد المواد الدراسية واختيار الشعب، واللغة الأجنبية الثانية، كما يتم وضع كاميرات المراقبة واتصالها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية والرئيسية بالوزارة، تحت حراسة رجال الشرطة.

قبل امتحانات الثانوية العامة 2024.. تعليمات مهمة للطلاب داخل اللجان

وقام رؤساء الأحياء، بوضع سراديق أمام اللجان لتسهيل دخول وخروج الطلاب، كما يتم تسهيل الكشف بالعصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة الكترونية بحوزة الطلاب، وذلك استعدادا لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة في بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث يؤدي امتحانات الثانوية العامة، بمادتي التربية الدينية والوطنية، 745086 طالب وطالبة، موزعين في1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما تستعد مديريات التربية والتعليم بالتنسيق مع كنترولات الثانوية العامة، على تجهيز كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الخاصة بمواد خارج المجموع استعدادا لتوزيعها على الطلاب داخل اللجان.

 

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نصائح غذائية لطلاب الثانوية العامة في ليلة الامتحان

رؤساء اللجان الامتحانية كنترولات النظام والمراقبة المواد الدراسية كاميرات المراقبة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة العصا الإلكترونية

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