ماذا يقرأ الغرب؟ الكتب الأكثر قراءة على "جود ريدز" هذا الأسبوع

مع قدوم فصل الصيف، وذهاب الكثير من الناس إلى الشواطئ، احتلت القراءات في الروايات الرومانسية، القوائم الأكثر قراءة على منصة "جود ريدز"، كما احتفظت ملكتا الكتابة الرومانسية الكاتبة سارة جيه ماس والكاتبة ريبيكا ياروس بمكانتيهما في المراكز الخمسة الأولى.

ولا تزال تحتفظ الكاتبة إميلي هنري اسمًا كبيرًا في عالم الرومانسية، حيث تواصل هيمنتها على هذه القائمة، ونأخذكم في جولة اليوم مع الكتب الأكثر قراءة على منصة جود ريدز Goodreads.

الكتب الأكثر قراءة على "جود ريدز" هذا الأسبوع

في المركز الخامس: كتاب الجناح الرابع لـ ريبيكا ياروس

الجناح الرابع لريبيكا ياروس

بدأت هذه السلسلة الرومانسية في عام 2023، وتعتبر رواية الجناح الرابع قصة سريعة الوتيرة ومليئة باالأحداث الرومانسية، وقد تجاوز قراءة هذه الرواية هذا الأسبوع أكثر من 15000 شخص.

كتاب محكمة الشوك والورود

في المركز الرابع: كتاب محكمة الشوك والورود للكاتبة سارة جيه ماس

لا يمكنك التحدث عن الرومانسية دون ذكر الكاتبة سارة جيه. ماس، الذي مازال يحصد قراءات الكثير من الجمهور، وفيهذا الأسبوع تم قراءة الرواية من قبل أكثر من 15000 مستخدم على منصة Goodreads، وقد حصل على إجمالي 2.7 مليون تقييم.

فقط للصيف لـ آبي جيمينيز

في المركز الثالث: فقط للصيف لـ آبي جيمينيز

ربما تكون إميلي هنري هي الأسم الكبير في عالم الكتابة الرومانسية، لكن الكاتبة الشابة آبي جيمينيز تنافسها منافسة قوية، وتم وضع علامة "مقروءة" من قبل مستخدمي منصة جود ريدز على هذه الرواية من 19000 شخص.

المرأة لـ كريستين هانا

في المركز الثاني: المرأة لـ كريستين هانا

كتاب كريستين هانا، هو الكتاب الأكثر شهرة، وهو الكتاب الذي فاز بجائزة Goodreads Choice لعام 2015 لأفضل رواية تاريخية، وتدور أحداثه خلال حرب فيتنام، وقد تم وضع علامة "مقروءة" عليه لأكثر من 20.000 شخص الأسبوع الماضي.

قصة مضحكة لإميلي هنري

في المركز الأول: قصة مضحكة لإميلي هنري

والمركز الأول، جاءت أيضًا الرواية الرومانسية للكاتبة إيميلي هنري، كما أن رواياتها Happy Place و Beach Read هما من بين أفضل 50 كتابًا على المنصة، وقد تم وضع علامة على هذه الرواية من 34000 قارئ هذا الأسبوع الماضي.