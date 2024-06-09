الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحدث مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، عن آخر التطورات في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال، إنه لم تتوقف القذائف عن التساقط على جميع الأحياء من مدينة رفح الفلسطينية من شرقها إلى غربها عبر المدفعية الإسرائيلية التي تطلق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه تلك المناطق، بالإضافة إلى الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتابع، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة بأسلحتها المتنوعة والتي توغلت في جميع أنحاء رفح، بالإضافة إلى الزوارق الحربية باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، كذلك أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم النصيرات إلى 274 شهيدًا، و698 مصابًا، حالة بعضهم حرجة.

وكانت مدفعية الاحتلال وطيرانه الحربي نفذا على مدى أكثر من ساعتين، يوم أمس السبت، غارات عنيفة ومكثفة على مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، وغرب وشرق مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد هذا العدد الهائل من الشهداء، حيث كان عدد كبير من المصابين بحالة حرجة.

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