الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 بالجنيه المصري

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار تأثرا بالبورصات العالمية، وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.3% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، عقب صدور بينات التوظيف الأمريكية وإعلان الصين كسر سلسلة مشترياتها من الذهب في مايو الماضي.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

سعر الذهب اليوم 

وسجلت أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3095 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 34 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا.

سعر الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2653 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2064 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24760 جنيهًا.

أسعار الذهب امس 

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3095 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

الذهب بالبورصة العالمية تلقى ضربتين كبيرتين في تعاملات يوم الجمعة، أدى لانخفاض أسعار الذهب بنسبة 3.3٪، وهو أكبر تراجع يومي منذ عام 2020،  وذلك بفعل بيانات التوظيف الأمريكية التي عززت من استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، بجانب بيانات اظهرت وقف البنك المركزي الصيني عن كسر موجة الشراء المستمرة للذهب التي استمرت 18 شهرًا.

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