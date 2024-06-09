آخرهم عمرو دياب.. نجوم في ورطة والسبب "المعجبين"

أثار فيديو الفنان عمرو دياب وهو يصفع أحد المعجبين أثناء محاولته التقاط صورة معه، ضحة وجدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مدافعين عن عمرو دياب بحجة أن "المعجب" أمسكه من سترته، وبين رافضين لهذا التصرف على الإطلاق.

ويعتبر الفنانون محط أنظار الجميع، مما يجعلهم عرضة للتفاعل المباشر مع معجبيهم بشكل يومي، فعمرو دياب ليس الأول الذي وجد نفسه في مثل هذا الموقف، فقد شهدت الساحة الفنية العديد من الحوادث المماثلة بين المشاهير ومعجبيهم، وخلال السطور التالية نستعرض ابرزهم:

أريانا جراندي

على الرغم من صورتها الطيبة، تعاملت النجمة الأمريكية أريانا جراندي بخشونة مع أحد معجبيها الذي تجاوز حدوده الشخصية، مما أثار جدلًا حول تصرفها.

المغنية الصينية شياو جوان

اعتدت المغنية الصينية شياو جوان على إحدى المعجبات أثناء التقاطها صورة معها في أحد المطاعم، حيث ضربتها على وجهها.

جاستن بيبر

يُعرف جاستن بيبر بسلوكه المتقلب أحيانًا، وفي أكثر من مرة تم رصده وهو يتعامل بعنف مع معجبيه، وفي إحدى الحوادث الشهيرة، لكم بيبر معجب حاول الاقتراب منه أثناء جلوسه في سيارته.

بيونسيه

في إحدى حفلاتها، دفعت بيونسيه يد معجب حاول لمسها بطريقة غير لائقة أثناء أدائها على المسرح، مما دفعها للدفاع عن نفسها بطريقة واضحة أمام الجمهور.

عمر الشريف

حاولت إحدى الإعلاميات التقاط صورة مع الفنان الراحل عمر الشريف خلال وجوده في أحد المهرجانات العربية، لكن حدث انفعال من الفنان الراحل وصفعها على وجهها.

حسن حسني

أثناء تأدية عزاء الفنان الراحل أحمد راتب، انفعل الفنان الراحل حسن حسنى على أحد الحضور عندما أمسك بذراعه وسار بجانبه، مما أدى إلى ضرب "حسنى" لهذا الشخص للابتعاد عنه.

أحمد عبدالعزيز

منذ شهور قليلة وخلال تأدية واجب عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، انفعل الفنان أحمد عبدالعزيز على أحد الأشخاص قائلًا: "أوعى إيدك يالا".