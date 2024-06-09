الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخرهم عمرو دياب.. نجوم في ورطة والسبب "المعجبين"

عمرو دياب
عمرو دياب

أثار فيديو الفنان عمرو دياب وهو يصفع أحد المعجبين أثناء محاولته التقاط صورة معه، ضحة وجدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مدافعين عن عمرو دياب بحجة أن "المعجب" أمسكه من سترته، وبين رافضين لهذا التصرف على الإطلاق.

ويعتبر الفنانون محط أنظار الجميع، مما يجعلهم عرضة للتفاعل المباشر مع معجبيهم بشكل يومي، فعمرو دياب ليس الأول الذي وجد نفسه في مثل هذا الموقف، فقد شهدت الساحة الفنية العديد من الحوادث المماثلة بين المشاهير ومعجبيهم، وخلال السطور التالية نستعرض ابرزهم: 

أريانا جراندي

على الرغم من صورتها الطيبة، تعاملت النجمة الأمريكية أريانا جراندي بخشونة مع أحد معجبيها الذي تجاوز حدوده الشخصية، مما أثار جدلًا حول تصرفها.

المغنية الصينية شياو جوان 

اعتدت المغنية الصينية شياو جوان على إحدى المعجبات أثناء التقاطها صورة معها في أحد المطاعم، حيث ضربتها على وجهها.

جاستن بيبر

يُعرف جاستن بيبر بسلوكه المتقلب أحيانًا، وفي أكثر من مرة تم رصده وهو يتعامل بعنف مع معجبيه، وفي إحدى الحوادث الشهيرة، لكم بيبر معجب حاول الاقتراب منه أثناء جلوسه في سيارته.

"قرصه فى ظهره".. محامى عمرو دياب يحرر محضرًا ضد الشاب المصفوع

بيونسيه

في إحدى حفلاتها، دفعت بيونسيه يد معجب حاول لمسها بطريقة غير لائقة أثناء أدائها على المسرح، مما دفعها للدفاع عن نفسها بطريقة واضحة أمام الجمهور.

عمر الشريف 

حاولت إحدى الإعلاميات التقاط صورة مع الفنان الراحل عمر الشريف خلال وجوده في أحد المهرجانات العربية، لكن حدث انفعال من الفنان الراحل وصفعها على وجهها.

حسن حسني

أثناء تأدية عزاء الفنان الراحل أحمد راتب، انفعل الفنان الراحل حسن حسنى على أحد الحضور عندما أمسك بذراعه وسار بجانبه، مما أدى إلى ضرب "حسنى" لهذا الشخص للابتعاد عنه.

أحمد عبدالعزيز

منذ شهور قليلة وخلال تأدية واجب عزاء الفنانة شيرين سيف النصر، انفعل الفنان أحمد عبدالعزيز على أحد الأشخاص قائلًا: "أوعى إيدك يالا".

عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي الفنانون اريانا جراندي شياو جوان

مواد متعلقة

"قرصه فى ظهره".. محامى عمرو دياب يحرر محضرًا ضد الشاب المصفوع

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

فشل وأزمة تأمين.. اعترافات خطيرة لقائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة

تحرير إسرائيل محتجزيها يعقد مسار مفاوضات الهدنة.. محاولات جديدة لوقف حرب غزة

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة