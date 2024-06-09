موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. وموعد صلاة العيد في المحافظات

يبحث الملايين عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 عبر موقع جوجل العالمي، وذلك في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة 1445 لمعرفة موعد الاجازة وموعد صرف المرتبات لموظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية بشكل مبكر وفقا لبيان وزارة المالية المعلن.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يكون الجمعة الماضية الموافق 7 يونيو 2024 غرة شهر ذو الحجة 1445 وبذلك تكون وقفة عرفات لهذا العام رسميا يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 19 يونيو الجاري.

يذكر أن وزارة المالية قد أعلنت عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2024 نظرا لظروف عيد الأضحى المبارك لكافة موظفي الهيكل الإداري للدولة ومن المتوقع أن يتم إعلان موعد اجازة العيد بشكل رسمي من خلال بيان صادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في المحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة 6:18 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 6:18 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية 6:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد 6:11 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس 6:13 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الشرقية 6:16 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية 6:18 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة كفر الشيخ 6:17 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الفيوم 6:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة بني سويف 6:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة المنيا 6:25 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة أسيوط 6:25 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة سوهاج 6:24 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة قنا 6:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان 6:25 صباحا.

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