بعد مجزرة النصيرات.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد آخر تطورات الأوضاع بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العدوان والقصف الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الدرج، واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضًا شرقي مدينة دير البلح، بالإضافة إلى قصف منزل بمخيم المغازي.

قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في القصف واستهداف المنازل والمدنيين والأحياء

وأشار "جبر" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما قامت بمجزرة مخيم النصيرات، ما زالت مستمرة في القصف واستهداف المنازل والمدنيين والأحياء، كما أنها توسّع من دائرة استهدافاتها لمناطق واسعة في قطاع غزة.

15 شهيدًا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الماضية

وأضاف أن أكثر من 15 شهيدًا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.