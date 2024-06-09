الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يوجه بتأجيل قطع المياه بسبب ارتفاع الحرارة

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتأجيل تنفيذ أعمال ربط عمارات حي اللوتس بطريق السادات إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وبالتالي، سيتم تأجيل قطع المياه عن المناطق التالية: المحمودية بالكامل، طريق السادات بالكامل، الدماس، وعمارات كسر الحجر، والغازات.

وكان من المقرر قطع المياه من الساعة الثامنة مساءً يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024.

تأجيل انقطاع مياه الشرب في أسوان 


فيما سيتم أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مللي من مادة GRP بخط جديد من الصلب طرد محطة مياه الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، نظرا لأهمية هذا الربط في زيادة تدفقات المياه لحي الصداقة الجديدة خاصة الأدوار العليا، وبناء على ما سبق سيتم قطع المياه عن (الصداقة الجديدة - تقسيمات الصداقة الجديدة، اعتبارًا من الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 10/6/2024 حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 11/6/2024. 

وناشدت شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن 125 في حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان. 

محافظ أسوان إنقطاع مياه الشرب تأجيل انقطاع المياة حي اللوتس طريق السادات

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