رؤساء أجهزة المدن الجديدة يقودون حملات مكثفة للقضاء على العشوائيات والمخلفات (صور)

أكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الجهاز في التصدي بكل حسم للعشوائية ومنع دخول (التوك التوك) للمدينة والحفاظ على الهوية المتميزة لمدينة الشروق وجعلها خالية تمامًا منه

حيث أوضح رئيس الجهاز أنه خلال المرور الدورى لحملات إدارة الأمن تم رصد مركبة (التوك توك) على الطريق الشرقي فور دخوله كردون المدينة وتمكنت الحملة من ضبطه والتحفظ عليه بمقر الجهاز مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبه.



كما حذر رئيس الجهاز، أصحاب مركبة (التوك توك) بعدم سيرها نهائيًا داخل كردون المدينة وأنه سيتم التصدي بكل حسم بمصادرته والتعرض لغرامات مالية مضاعفة.



استبدال صناديق القمامة المتهالكة بجديدة لتحسين الصورة الحضارية لمدينة الشروق

وفى سياق آخر وجه المهندس محمد عبدالمقصود، باستبدال صناديق القمامة المتهالكة بأُخرى جديدة وذلك بالقطاع الشرقى للمدينة.



وأضاف أنه تم استهداف المرحلة الأولى للعمل حول مراكز خدمات الإسكان المختلفة الشريحة الأكثر كثافة بالسكان واستكمالها بباقى الأحياء والمناطق حرصًا على الواجه الحضارية لمدينة الشروق.

جهاز مدينة السادات: ضبط الشارع العام وإزالة كافة مظاهر العشوائية

وشدد المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، على ضرورة ضبط الشارع وإزالة كافة مظاهر العشوائية بالمدينة.



وكلف المهندس ياسر عبد الحليم، بشن حملة مكبرة لإزالة كافة المخالفات ورفع الإشغالات من الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة المخالفات ورفع الإشغالات والإعلانات المقامة بدون ترخيص بشارع أبو بكر الصديق، كما قامت الحملة بتنفيذ أعمال إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من أمام الكافيتريات المستغلة للمساحات الخضراء بدون ترخيص.

وأضاف رئيس جهاز، أن الحملة أزالت المخالفات ورفع الإشغالات بسوق الخضار والفاكهة بالسكن التاسع ورفع الإشغالات من عربات الفاكهة بطريق طلعت حرب والباعه الجائلين ومفترش الأرصفة، كما تم تنفيذ أعمال إزالة كافة الإشغالات بمحيط حى الزيتون وإزالة الإشغالات المقامة أمام أكشاك البقالة، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية من الأحياء والإدارات المعنية لضبط الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

استمرار الحملات اليومية للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين بالشيخ زايد



وجه المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بقيام جهاز المدينة بحملة مكبرة لفتح الممرات ورفع الإشغالات بمنطقة بفرلى هيلز تحت إشراف رئيس الجهاز بمشاركة وقيادة الإدارات المعنية بالجهاز التنمية، الأمن، الحركة، قطاع ٣ ومشاركة قوة من شرطة المرافق وإدارة بفرلى هيلز.

وأشار رئيس جهاز الشيخ زايد، إلى أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات من المنطقة وجاري اتخاذ اللازم من إجراءات قانونية، كما شملت الحملة للقضاء على النباشين والباعة الجائلين والتروسيكلات.

حملة لإزالة العدادات المعطلة في الصالحية الجديدة

كلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز الصالحية الجديدة، حملة إدارة التفتيش على وصلات المياه والعدادات بشن حملة مكثفة لإزالة العدادات المعطلة، استهدفت رفع العدادات التي لم تعد تعمل بكفاءة وتمثل عبئًا على الشبكة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهاز لتحسين كفاءة المرافق العامة وضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.

أكد المهندس خالد شاهين، أن هذه الحملات ستستمر لضمان تحديث وصيانة البنية التحتية للمدينة، وشدد على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق هذه الأهداف وضمان تحسين جودة الحياة في المدينة.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص ووصلات المياه الخلسة بالمنطقة الصناعية بأسيوط الجديدة





قاد المهندس ياسر عبدالله رمضان رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، حملة لإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص.



وقامت إدارة الأمن والتنميه والتحصيل، بالمرور على بعض المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى لمراجعة رخص التشغيل وموقف تنفيذ إجراءات الحماية المدنية، كما التنبيه على سرعة استخراج وتجديد رخص التشغيل .



وأوصى رئيس الجهاز، بضرورة المرور الدوري على المناطق الصناعية للتأكد من استخراج رخص التشغيل والحصول على موافقات الحي وسرعة رفع الإشغالات وتحرير المخالفات اللازمة.



كما شملت الحملة مراجعة وصلات المياه والتأكد من توصيل عدادات المياه للمصانع، وتم تحرير عدد 7 محاضر سرقة مياه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.