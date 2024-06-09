ماهو جبل عرفات ولماذا سمي بهذا الاسم

جبل عرفات والوقوف عليه من أهم أركان الحج الأعظم، ويوافق الوقوف بجبل عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو وقفة عيد الأضحى ويكون أجازة رسمية لجميع المسلمين ويبدأ في اليوم التالي له أجازة عيد الاضحى، وتعرض الدستور في التقرير التالي تعريف جبل عرفات ولماذا سمي بهذا الاسم.

لماذا تم تسمية جبل عرفات بهذا الاسم؟

جبل عرفات يقع في المملكة العربية السعودية على الطَريق بين مكة وَالطائف يقف عليه الحجاج كأحد مناسك الحج، وتم تسمية جبل عرفات بهذا الاسم لأن جبريل طاف بإبراهيم وكان يريه المشاهد فيقول له: «أَعَرَفْتَ؟ أَعَرَفْتَ؟»، فيرد إبراهيم: «عَرَفْتُ، عَرَفْتُ»، وَقد قيل أيضًا أنه سُمي عَرفة لأنَّ آدم وحواء «عندما هبطا من الجنة» التقوا فيه فعرفها وعرفته، وقيل أيضًا أنه سُمي بذلك لأن الناس يعترفون بذُنوبهم عِنده، وقيل: بل سُمي بالصبر على ما يُكابِدُون في الوصول إليه، لأن العُرف الصبر.

وجاء ذكر جبل عرفات في القرآن الكريم، وقَد وردَ في النص القُرآني ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨﴾ [البقرة:198].

وَكلمة عَرفات ليست جَمْعَ عَرَفَة -كما يظن البعض- إنما هو مُفرد على صِيغة جَمْع، وله نظائرُ في لُغة العَرب، وهي فسيحٌ مِن الأرض محاطٌ بِقَوْسٍ مِن الجِبال يكون وَتَرُه وادي عُرَنة.

متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟

وفق الشريعة الإسلامية يبدأ الوقوف بعرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويصلي بها الظهر والعصر جمعًا وقصرًا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلًا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس.

ما هو افضل دعاء في يوم عرفه؟

وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ أفضل الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ) فينبغي للمسلم أن يكثر في هذا اليوم المبارك من الدعاء.