المطران شامي يترأس قداس اليوم الخامس من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس اليوم الخامس من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس البيزنطي، وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

شارك في الصلاة الأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة للروم الملكيين الكاثوليك، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية.

عظة الذبيحة الإلهية

حضر أيضًا الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، وراعي الكنيسة، وعدد من الآباء الرهبان بالدير، كما ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حضور يسوع المسيح في حياة القديس أنطونيوس البدواني".

وفي نهاية القداس، أهدت الكنيسة هدية تذكارية، إلى النائب البطريركي العام تحتوي على صليب حُفر عليه اسم القديس أنطونيوس البدواني، واسم الكنيسة، كما تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا التطواف الاحتفالي.

فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأسر ببيت الراعي الصالح

وفي سياق آخر، برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "احذروا الثعالب الصغيرة"، نظمت لجنة الأسرة بالإسكندرية، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأسر، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

شارك في فعاليات المؤتمر الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية، ومسؤول اللجنة، والشماس أشرف حمدي، كما شارك أيضًا أكثر من ثمانين فردًا.

تضمن اليوم الأول من المؤتمر القراءة الربية، وعرض فيلم تسجيلي، والمسابقات المختلفة. وفي اليوم الثاني، تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، ومجموعات العمل.

تضمن المؤتمر أيضًا المحاضرة الرئيسية، التي قدمها الأخ رضا رمسيس، أعقبها السجود أمام القربان المقدس. واختتم اليوم الثاني بفقرة ترفيهية.