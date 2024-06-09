تعظيم الاستفادة من الخامات.. أبرز مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة

قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن أبرز مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة يتمثل في تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في مصر في إطار تعظيم الموارد.



وأضاف "سطوحي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمواد الخام، يجب تبني إستراتيجيات متعددة المستويات.

أولًا وقبل كل شيء، ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص أن يعملا معًا بتعاون وثيق لوضع سياسات وبرامج تشجع على الاستثمار الداخلي والأجنبي في تطوير وتحسين صناعات استخراج وتصنيع الموارد الطبيعية.

وأكد أنه بدلًا من بيع الموارد الخام بأسعار منخفضة دون معالجتها، ينبغي للدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات نهائية قيمة مضافة، على سبيل المثال، يمكن تطوير مصانع لتحويل البترول إلى منتجات بتروكيماوية ووقود مكرر بأسعار تنافسية عالميًا.

وأوضح أنه يجب على الحكومة وضع سياسات تشجع على بناء القدرات المحلية وتطوير المهارات في قطاعات صناعية معينة، من خلال تقديم دورات تدريبية وبرامج تعليمية متخصصة، فهذا سيساعد في خلق فرص عمل محلية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة والشركات العمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في صناعات استخراج الموارد الطبيعية، لضمان توزيع الثروة بشكل عادل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه يجب أن تكون إستراتيجيات تعظيم الاستفادة من الموارد الخام في مصر مستندة إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتركز على تحسين القدرات التكنولوجية والبنية التحتية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أنه يمكن أيضًا تحقيق تعظيم الاستفادة من الموارد الخام في مصر من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في عمليات استخراج وتصنيع هذه الموارد، كما يجب أن تدعم الحكومة وتمول المشاريع البحثية التي تهدف إلى تطوير تقنيات أكثر كفاءة لاستخراج وتصنيع الموارد الطبيعية.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، ينبغي على مصر الاستفادة من التحالفات الدولية والشراكات الاقتصادية لتعزيز صناعات استخراج وتصنيع الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل التكنولوجيا والخبرات مع الدول الأخرى وتوسيع قاعدة العملاء للمنتجات المصرية.

وأكد أنه في سياق متصل، يجب أن تعمل الحكومة على توفير بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمار في صناعات استخراج وتصنيع الموارد الطبيعية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات العاملة في هذه القطاعات.

وأوضح أنه ينبغي على مصر النظر في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على موارد طبيعية متنوعة، بحيث لا تكون الاقتصاد معتمدًا بشكل كبير على مورد واحد، مما يقلل من تأثير التقلبات في أسعار السلع العالمية على الاقتصاد المصري.