الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": استنزاف داخل الجيش الإسرائيلى وتهديدات بترك الخدمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أمير مخول خبير الشئون الإسرائيلية، إن بقاء بيني جانتس في مجلس الحرب الإسرائيلي، يمثل تغطية لبنامين نتنياهو في كل ممارساته، ولإسقاط حكومة نتنياهو لابد من خروج جانتس من هذه الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لو خرج جانتس من كابينت الحرب، ستكون الحكومة ضعيفة جدا، لاتخاذ أي قرار استراتيجي باتجاه توسيع الحرب في الشمال.

وأشار إلى أن الشارع الإسرائيلي لا يكترث لمجزرة النصيرات، وإنما اهتموا بالاحتفالية التي سيطرت على إسرائيل، ودامت لبضع ساعات، ثم طالبت عائلات المحتجزين بوقف الحرب، لأنهم لا يثقون بالقيادة العسكرية. 

استنزاف داخل الجيش 

وأوضح أن المسئولين عن القوى البشرية في الجيش يتحدثون عن أن بنية العلاج النفسي غير قادر على استيعاب الكم الهائل المتوجه لها، وهناك حالة استنزاف داخل الجيش.

وأردف أن عائلات الجنود النظاميين تقول إن أبناءهم سيضطرون لترك الخدمة إذا واصلت إسرائيل الحرب في رفح أو فتح جبهة في لبنان، لأنهم يرونها حرب سياسية لا وجودية، وأنهم لا يرغبون في الموت من أحل الحكومة وليس من أجل إسرائيل. 

جانتس مجلس الحرب الإسرائيلي كابينت الحرب مجزرة النصيرات النصيرات

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