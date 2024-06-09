المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة.. اليوم

بدأت وزارة المالية، اليوم الأحد، صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة، مبكرًا عن موعدها، بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى المبارك.



وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.