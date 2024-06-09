الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: لقاء توعوي حول أهمية تطبيق أحكام قانون العمل بالمنشآت بالقاهرة

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، ندوة توعوية بفندق بيراميزا إيزيس بالقاهرة، تناولت الموضوعات التالية: أهمية قطاع السياحة بالنسبة للدخل القومي، وأنه يعتبر أحد مصادر النقد الأجنبى بعد قطاع التصدير وتحويلات المصريين بالخارج هذا بالإضافة لاستيعابه العديد من العمالة المصرية ما يقرب من ٣ مليون عامل مصرى بنسبة ١٢.٦ %%من إجمالى قوة سوق العمل المصرى، والتعريف بالعامل وصاحب العمل، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها، مع شرح القرار الوزارى رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن توزيع رسم الخدمة للمنشأت السياحية وحالات ونسب الخصم من الأجر، وكذلك الإجازات السنوية ونوعها العارضة والرسمية والمتصلة والمدة القصوى لترحيل الاجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل، يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وكذلك القوانين ذات الصلة، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة.

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وزارة العمل: ندوة تدريبية حول تطبيق أحكام قانون العمل لمفتشي العمل بالدقهلية

توجيهات وزير العمل 

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين، وأفاد السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، فى تقريرٍ للوزارة، ان الندوة شارك فيها محمد بيبرس من الإدارة العامة للتفتيش، كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل، ومحتويات ملف خدمة العامل، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ واختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.

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جهود "وزارة العمل" لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بالخارج

الادارة العامة لتفتيش العمل وزارة العمل قطاع السياحة قطاع التصدير العمالة المصرية

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